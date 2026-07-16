Раненых при июльской атаке БПЛА нижегородцев выписали из больницы Общество

Фото: Александр Воложанин

Двое нижегородцев, получивших ранения во время атаки беспилотников 2 июля, завершили лечение и выписаны из больницы. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.



Также ранее медицинское учреждение покинули пострадавшие в результате другой атаки, которая произошла 24 июня.



Напомним, в ночь на 2 июля при атаке вражеских беспилотников на Нижегородскую область погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

Двое пострадавших были госпитализированы: одного доставила бригада скорой помощи, второй самостоятельно обратился к медикам в тот же день, после чего его также направили в стационар.



Всего в ночь на 2 июля над территорией Нижегородской области были уничтожены 30 дронов. Расследованием атаки займется СКР.

Ранее сообщалось, что АНО «Технологии победы» для защиты от атак БПЛА создали в Нижегородской области.