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Общество

Нижегородцы с онкологией смогут бесплатно получить немедицинскую помощь

04 августа 2026 09:52 Общество
Нижегородцы с онкологией смогут бесплатно получить немедицинскую помощь

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Благотворительный фонд «Онкологика» при поддержке Фонда президентских грантов открыл в Нижнем Новгороде центр помощи людям с онкологическими заболеваниями и их близким. Как сообщили в Агентстве социальной информации, теперь нижегородцы смогут бесплатно получить немедицинскую поддержку.

Нижегородская область стала одним из шести регионов, где появились такие центры. Они также заработали в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Самаре.

Как отметили в фонде, именно из этих регионов после Москвы и Московской области поступает больше всего обращений за помощью. По данным НМИЦ радиологии Минздрава России, в 2025 году в них впервые выявили более 118 тысяч случаев онкологических заболеваний.

Услуги центра дополняют систему ОМС, помогая решать бытовые и организационные вопросы, которые возникают во время лечения.

В центре нижегородцам доступны консультации психологов и юристов, помощь в оформлении мер социальной поддержки и получении второго медицинского мнения. Специалисты также помогают с организацией проезда к месту лечения, проживания, оплатой обследований и специализированного питания.

Кроме того, пациенты могут встретиться с «онкомейтами» — людьми, которые сами прошли лечение от рака. Также доступны групповые психотерапевтические и просветительские программы. Личное общение со специалистами и другими пациентами помогает людям легче справляться с чувством одиночества, которое нередко сопровождает диагноз, увереннее пройти лечение и снизить психологическую нагрузку на семью.

Ранее нижегородцам объяснили, кто может получить бесплатную вакцину от рака.

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Теги:
Медицина и здоровье онкология психология
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