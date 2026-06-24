Нижегородский минздрав обязали обеспечить онкобольного препаратом

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Нижегородский районный суд обязал региональный минздрав выдать онкобольному жизненно важный препарат.
Как сообщили в пресс-службе облсуда, с иском в интересах жителя города обратился прокурор. Поводом стало необеспечение пациента жизненно важным лекарством.
Мужчина — инвалид I группы с онкологическим заболеванием. Врачи на консилиуме назначили ему таргетную терапию конкретным препаратом по жизненным показаниям. Однако лекарство он так и не получил.
Прокурор потребовал обязать ведомство обеспечить пациента необходимым препаратом.
Суд частично удовлетворил требования. Министерство обязали организовать выдачу лекарства в нужном объеме по рекомендациям врачей и на весь период, пока есть медицинские показания.
Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее нижегородцы пожаловались на дефицит препарата для лечения неспецифического язвенного колита (НЯК) «Салофальк». Выяснилось, что поставки препарата в Россию были прекращены в июле прошлого года по решению зарубежного производителя. В региональном минздраве сообщили, что льготные категории пациентов могут заполучить другие препараты с тем же действующим веществом по бесплатным рецептам лечащего врача.
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