Нижегородский минздрав обязали обеспечить онкобольного препаратом Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородский районный суд обязал региональный минздрав выдать онкобольному жизненно важный препарат.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, с иском в интересах жителя города обратился прокурор. Поводом стало необеспечение пациента жизненно важным лекарством.

Мужчина — инвалид I группы с онкологическим заболеванием. Врачи на консилиуме назначили ему таргетную терапию конкретным препаратом по жизненным показаниям. Однако лекарство он так и не получил.

Прокурор потребовал обязать ведомство обеспечить пациента необходимым препаратом.

Суд частично удовлетворил требования. Министерство обязали организовать выдачу лекарства в нужном объеме по рекомендациям врачей и на весь период, пока есть медицинские показания.

Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее нижегородцы пожаловались на дефицит препарата для лечения неспецифического язвенного колита (НЯК) «Салофальк». Выяснилось, что поставки препарата в Россию были прекращены в июле прошлого года по решению зарубежного производителя. В региональном минздраве сообщили, что льготные категории пациентов могут заполучить другие препараты с тем же действующим веществом по бесплатным рецептам лечащего врача.