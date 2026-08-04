Взрыв прогремел в многоэтажке в Сарове: что известно Происшествия

Фото: Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры»

3 августа в одной из многоэтажек Сарова произошел взрыв. ЧП случилось в доме на улице Музрукова.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной происшествия стала разгерметизация портативного газового баллона, который находился рядом с холодильником.

Из-за взрыва в квартире выбило окна на кухне, а также частично в одной из комнат.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, все живы.

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что осужденный после взрыва газа на улице Краснодонцев вновь избежал наказания из-за срока давности.