Взрыв прогремел в многоэтажке в Сарове: что известно

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3 августа в одной из многоэтажек Сарова произошел взрыв. ЧП случилось в доме на улице Музрукова.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной происшествия стала разгерметизация портативного газового баллона, который находился рядом с холодильником.
Из-за взрыва в квартире выбило окна на кухне, а также частично в одной из комнат.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, все живы.
Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что осужденный после взрыва газа на улице Краснодонцев вновь избежал наказания из-за срока давности.
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