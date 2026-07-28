Взорвавшийся дом на Краснодонцев в Нижнем Новгороде могут снести по КРТ Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские власти рассматривают варианты дальнейшего использования участка на улице Краснодонцев, где расположен дом, пострадавший при взрыве газа. Одним из возможных решений может стать реализация проекта комплексного развития территории (КРТ), сообщили НИА «Нижний Новгород» в городском депстрое.

Взрыв газа прогремел в девятиэтажке на Автозаводе в июле 2020 года. После обследования специалисты признали, что несущие конструкции здания получили критические повреждения и восстановлению оно не подлежит. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

Расселение жителей заняло несколько лет. Часть собственников получила денежные компенсации, другим дали квартиры в новостройке на улице Героя Васильева.

Проект демонтажа здания получил положительное заключение госэкспертизы в 2024 году. Тогда стоимость работ оценивалась примерно в 39 млн рублей, а сам снос планировалось проводить в несколько этапов.

По делу о взрыве виновным был признан руководитель организации, обслуживавшей газовое оборудование, однако наказания он избежал. Менеджер этой компании, проходившая по делу, была оправдана судом.