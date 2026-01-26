Работник нижегородского завода лишился слуха после взрыва газа

Взрыв газового баллона произошел на нижегородском предприятии ПБО ООО "Система ПБО" 21 января около 11 утра. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области.
По данным ведомства, в результате серьезную акустическую травму получил 26-летний сотрудник компании, ответственный за инструктаж по технике безопасности.
В момент взрыва мужчина находился неподалеку от места происшествия и мгновенно почувствовал ухудшение слуха: левое ухо заложило, появился сильный звон.
Сразу после ЧП пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали серьезную утрату слуха левого уха, вызванную воздействием травмы, и квалифицировали повреждение как тяжёлую производственную травму.
Позднее выяснилось, что руководство предприятия нарушило законодательство, не уведомив вовремя государственную инспекцию труда о происшедшем несчастном случае.
"Гострудинспекция проводит расследование, будут установлены все обстоятельства и причины, предшествующие произошедшему", - отметил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.
Ранее сообщалось, что Роструд проводит расследование по факту смертельного ДТП около Арзамаса.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+