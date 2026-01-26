Работник нижегородского завода лишился слуха после взрыва газа Происшествия

Взрыв газового баллона произошел на нижегородском предприятии ПБО ООО "Система ПБО" 21 января около 11 утра. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

По данным ведомства, в результате серьезную акустическую травму получил 26-летний сотрудник компании, ответственный за инструктаж по технике безопасности.

В момент взрыва мужчина находился неподалеку от места происшествия и мгновенно почувствовал ухудшение слуха: левое ухо заложило, появился сильный звон.

Сразу после ЧП пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали серьезную утрату слуха левого уха, вызванную воздействием травмы, и квалифицировали повреждение как тяжёлую производственную травму.

Позднее выяснилось, что руководство предприятия нарушило законодательство, не уведомив вовремя государственную инспекцию труда о происшедшем несчастном случае.

"Гострудинспекция проводит расследование, будут установлены все обстоятельства и причины, предшествующие произошедшему", - отметил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес.

