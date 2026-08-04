Нижегородцы начнут оплачивать покупки по единому QR-коду Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С 1 сентября 2026 года банки, предлагающие оплату товаров и услуг через QR-коды и NFC-таблички, обязаны перейти на универсальный платёжный код. Об этом «Российской газете» сообщили в Национальной системе платежных карт.

Это позволит устранить путаницу при оплате: вместо нескольких кодов для разных банковских приложений на кассе останется один. Покупателю достаточно будет отсканировать его камерой смартфона или через мобильное приложение своего банка.

После сканирования универсального кода пользователь попадет на единую платежную страницу с выбором доступных способов оплаты — СБП, банковские сервисы, цифровой рубль и другие инструменты. Банковские pay-сервисы и оплата частями останутся доступными — они станут вариантами внутри универсального кода.

Новый формат планируется использовать не только в офлайн-магазинах, но и при покупках в интернете — по одной ссылке будет доступен выбор всех способов оплаты.

По данным Банка России, в первом квартале 2026 года на оплату по QR-кодам пришлось 5% от общего числа платежей, из них 3% — через СБП. Доля QR-кодов, биометрии, платежных приложений и других некарточных сервисов в объеме безналичных операций за квартал выросла до 14,9%.

Ранее сообщалось, что платёжные карты россиян внесут в единый реестр.