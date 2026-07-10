Нижегородцам объяснили, как «влезать в бюджет» при планировании крупных трат Общество

Россияне часто сталкиваются с перерасходом денежных средств при планировании крупных затрат, таких как отпуск, ремонт или покупка бытовой техники. Эта проблема возникает из-за сочетания психологических факторов и экономических реалий. 360.ru выяснил у экспертов, как избежать ошибок при составлении бюджета.

Социальный оптимизм и недооценка расходов

Одной из главных причин превышения бюджета является «социальный оптимизм». Люди склонны оценивать своё финансовое будущее более оптимистично, чем есть в реальности. Это приводит к недооценке сопутствующих расходов в виде непредвиденных трат и неожиданных покупок.

Социальный оптимизм возникает из-за ожиданий роста благосостояния, которые часто не оправдываются. В результате люди сталкиваются с тем, что их доходы не увеличиваются или даже снижаются, а расходы остаются прежними или растут.

Правила безопасного бюджетирования

Финансист Андрей Бархота предлагает несколько методов, которые помогут избежать неприятных сюрпризов при планировании крупных трат:

Создание резервного фонда. Самый надёжный способ — сразу закладывать в бюджет резерв в размере 20% от планируемых расходов. Это позволит чувствовать себя увереннее и лучше оценивать риски. Разделение трат на обязательные и необязательные. Это поможет оперативно отказаться от менее значимых покупок в случае нехватки средств. Например, если в рамках отпуска нужно купить маску и ласты, а бюджет ограничен, можно отложить покупку ласт на следующий период. Установление лимитов и мораториев. Для людей, склонных к импульсивным покупкам, важно установить жёсткие месячные и недельные лимиты. Если расходы выходят за рамки, их следует либо распределить на более длительный срок, либо отложить.

Влияние инфляции и психологических ловушек

Ещё одной распространённой ошибкой при планировании бюджета является недооценка инфляции. Люди часто воспринимают её как плавный и равномерный процесс, что приводит к недооценке роста цен. На самом деле инфляция может быть довольно резкой, и цены за один месяц могут вырасти значительно больше, чем годовая инфляция, разделённая на 12.

Кроме того, важно учитывать психологические факторы. По словам Бархоты, при росте доходов люди склонны увеличивать свои сбережения быстрее, чем сами доходы. Однако в периоды экономической нестабильности сбережения могут сокращаться. Это приводит к ослаблению «подушки безопасности», что увеличивает риск перерасхода.