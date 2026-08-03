Нижегородцы смогут прожить без дохода в среднем 4,4 месяца Экономика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы в случае потери дохода смогут прожить за счет сбережений в среднем 4,4 месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Большинство горожан следят за своими финансами: 68% признались, что контролируют доходы и расходы. При этом 52% делают это в общих чертах, а 16% ведут строгий учет. Почти треть опрошенных (32%) не отслеживают личный бюджет.

Планировать будущие доходы и расходы стараются 67% участников исследования. Чаще всего горизонт планирования ограничивается ближайшими месяцами: 45% заглядывают вперед не более чем на полгода. Еще 14% строят планы на срок от шести месяцев до года, а 8% — более чем на год.

В случае полной потери дохода 12% нижегородцев смогут продержаться меньше месяца. На один-два месяца хватит накоплений у 20% опрошенных, на три-шесть месяцев — у 14%. Еще 9% рассчитывают прожить без заработка от полугода до года, а 7% уверены, что их запасов хватит более чем на год. При этом 38% признались, что не имеют сбережений.

Свои знания в сфере финансов большинство респондентов оценивают как средние — так ответили 55%. Высоким уровень финансовой грамотности считают 16%, низким — 13%.

Мужчины чаще женщин ведут учет доходов и расходов, активнее планируют на длительный срок и выше оценивают собственную финансовую компетентность.

Молодые люди до 35 лет реже контролируют бюджет и строят финансовые планы по сравнению со старшими возрастными группами. Они также реже называют свой уровень грамотности высоким. При этом наименьшая доля имеющих накопления зафиксирована среди граждан в возрасте от 35 до 45 лет.

Респонденты с высшим образованием внимательнее относятся к управлению личными финансами, чем выпускники колледжей: они чаще планируют расходы и формируют сбережения.

Горожане с доходом до 100 тысяч рублей чаще придерживаются строгого учета, чем те, кто зарабатывает больше. Участники опроса с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей активнее других составляют финансовые планы, преимущественно на короткий срок. С ростом дохода увеличивается доля тех, кто имеет накопления, а также повышается самооценка финансовой грамотности.

Ранее стало известно, что нижегородцы чаще всего копят на финансовую подушку безопасности.