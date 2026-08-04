Роботакси заметили на улицах Нижнего Новгорода, но есть нюанс Общество

Фото: Максим Герасимов

Нижегородцы заметили на улицах областного центра роботакси. Однако ждать скорого запуска беспилотных перевозок горожанам пока не стоит.

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в компании «Яндекс», машина, привлекшая внимание горожан, не перевозит пассажиров. Ее используют для создания высокоточных карт, необходимых для работы роботов-доставщиков.

Сейчас роботакси курсируют в пилотном режиме лишь в трех российских городах: Иннополисе, Москве и Сириусе. Планируется, что в полноценном режиме беспилотные такси заработают до конца 2026 года.

О планах тестировать такой вид перевозок в Нижнем Новгороде неизвестно. Зато с мая в приволжской столице работают роботы-доставщики. Буквально на днях один такой малыш попал в ДТП с велосипедистом.