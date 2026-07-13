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Общество

Нижегородцам объясняли, нужно ли помогать застрявшим роботам-доставщикам

13 июля 2026 19:43 Общество
Нижегородцам объясняли, нужно ли помогать застрявшим роботам-доставщикам

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Роботы-доставщики начали работать в Нижнем Новгороде в мае 2026 года. Сначала они выполняли заказы сервиса «Яндекс Лавка», позже к ним подключилась «Яндекс Еда».

Как пояснили ИА «НТА-Приволжье» в пресс-службе компании, решение о дальнейшем расширении рободоставки принимается постепенно. В приоритете — районы с подходящей инфраструктурой и растущим спросом на доставку.

Роботы предназначены для автономной перевозки продуктов, готовых блюд и товаров повседневного спроса на расстояние до двух километров. Речь идет о формате «последней мили» — доставке от магазина или даркстора до адреса покупателя.

Если в зоне доступен свободный робот, приложение автоматически предлагает пользователю этот способ получения заказа. Объем грузового отсека составляет 61 литр, максимальная нагрузка — до 25 килограммов. В него помещаются, например, шесть больших пицц и четыре двухлитровые бутылки воды.

В Нижнем Новгороде задействованы роботы четвертого поколения. Их грузовой отсек разделен на две независимые ячейки, что позволяет доставлять два заказа за одну поездку.

Большинство задач в городской среде устройства решают самостоятельно благодаря конструкции и системе датчиков. Они способны работать круглосуточно и при любой погоде, включая дождь и снег. Шесть ведущих колес помогают преодолевать бордюры высотой до десяти сантиметров, участки бездорожья и снежную кашу.

В компании отметили, что новые модели дополнительно обучены самостоятельно выбираться из сугробов — раньше для этого требовалось вмешательство оператора. Зимой роботы переходят на шины с более агрессивным протектором: диаметр колес увеличивается до 23 сантиметров, что улучшает сцепление и повышает клиренс.

«Конечно, городская среда непредсказуема, поэтому в случае внештатной ситуации робот призывает удаленного оператора, который и принимает необходимые меры. Пытаться переместить робота самостоятельно руками не стоит — он имеет достаточно большой вес. Для связи с поддержкой на роботах есть QR-код, куда можно отправить свой запрос», — добавили в пресс-службе.

Ранее юрист разъяснил, кто несет ответственность за ДТП с роботом-доставщиком.

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Теги:
IT Робот Технологии
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