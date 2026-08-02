Стали известны детали ДТП с роботом‑курьером в Нижнем Новгороде

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«Яндекс» уже связался с велосипедистом, пострадавшим в ДТП с роботом-курьером на улице Бориса Панина. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе компании.
По ее данным, специалисты оперативно проанализировали работу системы и установили, что робот двигался с минимальной скоростью.
«Обнаружив резкое изменение обстановки впереди, он сразу же остановился на безопасном расстоянии за несколько метров», — отметили в «Яндексе.
Также в компании заявили о готовности оказать необходимую поддержку пострадавшему и пожелали скорейшего выздоровления.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения с роботом велосипедист получил сотрясение мозга.
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