Стали известны детали ДТП с роботом‑курьером в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

«Яндекс» уже связался с велосипедистом, пострадавшим в ДТП с роботом-курьером на улице Бориса Панина. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, специалисты оперативно проанализировали работу системы и установили, что робот двигался с минимальной скоростью.

«Обнаружив резкое изменение обстановки впереди, он сразу же остановился на безопасном расстоянии за несколько метров», — отметили в «Яндексе.

Также в компании заявили о готовности оказать необходимую поддержку пострадавшему и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения с роботом велосипедист получил сотрясение мозга.