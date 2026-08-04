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Общество

Пять проектов из Нижегородской области вышли в финал экофестиваля «Территория Завтра»

04 августа 2026 21:12 Общество
Пять проектов из Нижегородской области вышли в финал экофестиваля «Территория Завтра»

Фото: организаторы фестиваля

Оргкомитет Х Международного экологического телефестиваля «Территория Завтра» (12+) завершил прием конкурсных работ и подвел итоги первого этапа юбилейного сезона.

В этом году на конкурс поступило около 300 фильмов из 49 регионов России и 15 стран мира. Как отметили организаторы, география участников свидетельствует о высоком интересе к экологической тематике и вопросам сохранения природы.

По итогам отбора в шорт-лист вошли 27 работ, которые продолжат борьбу за награды в восьми номинациях. По оценке жюри, финалисты продемонстрировали высокий профессиональный уровень и стремление привлечь внимание к экологическим проблемам.

В числе финалистов — представители Нижегородской области. Регион представят пять проектов: мультфильм «Красная книга Нижегородской области», фильм «АртЛуга: Место силы 2025», репортажи «Не по назначению» и «Водный фронт», а также анимационный ролик «Мудрый дуб».

Финал фестиваля пройдет с 3 по 5 сентября при поддержке правительства Нижегородской области, Дома народного единства, Общественной палаты региона, а также компаний «Сибур» и «Ростелеком».

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Теги:
Конкурсы Экология
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