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Общество

Нижегородское правительство не приняло окончательного решения о строительстве моста или тоннеля в Подновье

20 декабря 2016 16:43  [871] Общество
Эскизный проект моста в Подновье

Эскизный проект моста в Подновье

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Правительство Нижегородской области не приняло окончательного решения о строительстве моста или тоннеля в Подновье. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

Как отметили в минтрансе, ранее правительство области рассматривало вариант строительства тоннеля под рекой Волга в районе Подновья. Ориентировочная оценка возможных затрат составила 15 млрд рублей. "Эта сумма сопоставима с затратами на строительство всей борской транспортной системы. На данный момент окончательного решения о реализации данного проекта не принято", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, в 2014 году сообщалось, что более 14,5 млрд рублей федеральных средств планируется вложить в строительство путепровода на правобережном подходе к мосту в районе Подновья. Работы по проектированию моста осенью 2014 года были приостановлены в связи с санкциями, так как соглашение между правительством области и Внешэкономбанком о строительстве предусматривало международный конкурс - привлечение западных инвесторов и кредитных ресурсов западных банков.

Также сообщалось, что еще в 2008 году проектирование мостового перехода через Волгу в районе поселка Подновье вело ОАО "Институт Гипростроймост". Тогда стоимость моста вместе с подходами оценивалась в 100 млрд рублей.

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