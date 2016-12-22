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Политика

НРО "ЕР" не исключает проверки достоверности слов главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о праве собственности на квартиры в США

21 декабря 2016 20:23  [15829] Политика
Иван Карнилин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Иван Карнилин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Нижегородское региональное отделение (НРО) партии "Единая Россия" не исключает проверки достоверности слов главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о праве собственности на квартиры в США. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии Александр Щелоков 21 декабря 2016 года.

Ранее, также 21декабря, руководитель некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный написал в своем блоге о наличии у Ивана Карнилина жилой недвижимости в США. Он заявил, что семья Ивана Карнилина купила две квартиры в Майами, заплатив 130 млн рублей. Между тем, пишет Навальный, владелец недвижимости за рубежом, осуществляет налоговые платежи в бюджет этой страны, и, таким образом имеет там банковские счета, что запрещено для чиновников и их жён.

Иван Карнилин, комментируя эту информацию, сообщил, что недвижимость в США приобрела его супруга в 2013-2014 году, с которой он с марта 2015 года в разводе и квартиры в США сейчас, якобы, принадлежат жене.

"Сначала нужно получить оценку правоохранителей комментарию Ивана Карнилина. То есть удостовериться, насколько комментарий соответствует действительности. Действительно ли это законно. Мы по любому случаю сначала проводим проверку, и только после этого принимаем решение", - сказал НИА "Нижний Новгород" Александр Щелоков.

"Повторюсь, сначала НРО все тщательно проверит и, в случае, если Иван Каринилин допустил нарушение, то будем предпринимать меры в соответствии с регламентом", - добавил руководитель регионального исполнительного комитета НРО партии.

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