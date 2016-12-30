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Общество

Нижегородская администрация планирует перекрыть движение от пл. Горького до пл. Свободы в новогоднюю ночь

28 декабря 2016 17:33  [566] Общество
пл. Горького (Фото: НИА Нижний Новгород)

пл. Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода планирует перекрыть движение транспорта от пл. Горького до пл. Свободы в новогоднюю ночь. Об этом сообщается на сайте администрации.

28 декабря нижегородская администрация внесла изменения в маршрут перекрытия пл.Горького в новогоднюю ночь. Согласно опубликованному решению, с 22:00 31 декабря 2016 года до 03:00 1 января 2017 года движение транспорта будет ограничено от пл. Горького до пл. Свободы, а не до ул. Студеной, как планировалось ранее.

Ранее сити-менеджер Сергей Белов сообщал, что администрация получила ряд нареканий от жителей по поводу перекрытия площади с 24 по 25 декабря.

Напомним, в новогоднюю ночь также планируется ограничить движение по пл. Горького, ул. Большая Покровская (на участках от пл. Горького до дома №82 по ул. Большая Покровская и от пл. Горького до ул. Малой Покровской), ул. Максима Горького (на участках от площади Горького до улицы Ильинская).

Кроме того, движение транспорта ограничат на улице Костина (на участке от площади Горького до улицы Белинского), улице Новой (на участке от площади Горького до улицы Ильинская), улице Звездинке (на участке от площади Горького до дома №5 по улице Звездинке), улице Маслякова (на участке от площади Горького до улицы Ильинской).

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