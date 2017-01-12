Депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский обратился к губернатору по ситуации с реконструкцией д.1 по ул. Стрелка Общество

Дом №1 по улице Стрелка Фото: Google maps (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Председатель НООО "Новый город", депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский обратился к губернатору региона Валерию Шанцеву по ситуации с реконструкцией д.1 по ул. Стрелка. Об этом депутат сообщил НИА "Нижний Новгород" 12 января 2017 года.



В письме на имя главы региона Герман Карачевский отмечает, что организация планировала реконструировать здание и создать там центр поддержки предпринимателей и гостиницу.



"Администрация 5 сентября 2016 года выдала нам разрешение на реконструкцию муниципального здания, и почти в этот же период времени комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) направил нам уведомление о расторжении договора аренды объекта и подал иск в арбитражный суд о расторжении инвестконтракта, что делает невозможным реализацию проекта", - говорится в письме.



Председатель НООО "Новый город" обратился к Валерию Шанцеву с просьбой вмешаться в ситуацию и дать организации возможность реализовать проект к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Аналогичные письма направлены в адрес "Опоры России" и оргкомитета FIFA.



Герман Карачевский также сообщил, что 12 января 2017 года у него прошла встреча с представителями администрации. "Мне показалось, что понимание есть. В ближайшее время нам обещали организовать встречу по данному вопросу с руководством Нижнего Новгорода. Данный проект одинаково выгоден как инвестору, так и городу, который получит отреставрированное здание на Стрелке", - отметил он.



В министерстве спорта Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что вопрос о реконструкции дома на Стрелке будет поставлен на контроль регионального правительства, так как здание находится по маршруту следования участников и гостей Чемпионата мира по футболу.



Председатель НООО "Новый город", депутат Думы Нижнего Новгорода Герман Карачевский обратился к губернатору региона Валерию Шанцеву по ситуации с реконструкцией д.1 по ул. Стрелка. Об этом депутат сообщил НИА "Нижний Новгород" 12 января 2017 года.В письме на имя главы региона Герман Карачевский отмечает, что организация планировала реконструировать здание и создать там центр поддержки предпринимателей и гостиницу."Администрация 5 сентября 2016 года выдала нам разрешение на реконструкцию муниципального здания, и почти в этот же период времени комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) направил нам уведомление о расторжении договора аренды объекта и подал иск в арбитражный суд о расторжении инвестконтракта, что делает невозможным реализацию проекта", - говорится в письме.Председатель НООО "Новый город" обратился к Валерию Шанцеву с просьбой вмешаться в ситуацию и дать организации возможность реализовать проект к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Аналогичные письма направлены в адрес "Опоры России" и оргкомитета FIFA.Герман Карачевский также сообщил, что 12 января 2017 года у него прошла встреча с представителями администрации. "Мне показалось, что понимание есть. В ближайшее время нам обещали организовать встречу по данному вопросу с руководством Нижнего Новгорода. Данный проект одинаково выгоден как инвестору, так и городу, который получит отреставрированное здание на Стрелке", - отметил он.В министерстве спорта Нижегородской области НИА "Нижний Новгород" сообщили, что вопрос о реконструкции дома на Стрелке будет поставлен на контроль регионального правительства, так как здание находится по маршруту следования участников и гостей Чемпионата мира по футболу. Напомним , в декабре 2016 года сообщалось, что администрация намерена расторгнуть с "Новым городом" инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка. Данное намерение в администрации объяснили, в частности, задолженностью организации по арендным платежам, отсутствием проекта по капремонту объекта и, соответственно, тем, что не начаты сами работы. В январе 2017 года инвестор сообщил, что намерен взыскать с нижегородской администрации свои затраты на подготовку к реконструкции дома, в случае расторжения инвестиционного контракта.

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