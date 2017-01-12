Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
18 января 2017 09:10  [30] Сити-менеджер Сергей Белов планирует назначить Владимира Исаева и.о. главы Советского района Нижнего Новгорода
17 января 2017 23:42  [243] Иван Костанов покинул пост главного федерального инспектора по Нижегородской области
17 января 2017 15:46  [204] "Норма о запрете уголовного преследования кандидатов в губернаторы была и раньше", - Леонид Литвиненко
17 января 2017 15:14  [458] Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на пост главы Балахнинского района Нижегородской области
17 января 2017 14:15  [430] "Заявление Татьяны Парусовой о сложении полномочий для фракции ЕР оказалось неожиданным", - Александр Тюрин
17 января 2017 12:42  [516] Глава администрации Арзамаса Нижегородской области оспаривает в суде решение о переходе на одноглавую систему МСУ
17 января 2017 11:28  [1267] Мэр Арзамаса Нижегородской области Татьяна Парусова объявила о досрочной отставке с 18 января
16 января 2017 17:32  [513] Суд продлил на полгода конкурсное производство в отношении нижегородского депутата Валерия Гельжиниса
16 января 2017 15:46  [911] Сергей Протасов покинул должность гендиректора Фонда капремонта МКД Нижегородской области
13 января 2017 18:06  [2692] Геннадий Кузнецов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области
Политика

Иван Костанов покинул пост главного федерального инспектора по Нижегородской области

17 января 2017 23:42  [243] Политика
Иван Костанов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Иван Костанов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Иван Костанов покинул пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Нижегородской области. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник 17 января 2017 года.

По словам собеседника агентства, Костанов сложил полномочия 16 января. Напомним, ранее сообщалось, что он ожидает назначения на новую должность в Краснодарском крае.

Напомним также, что 29 декабря 2016 года Алсу Гайнутдинова покинула должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

СПРАВКА:
С 2000 по 2003 год Иван Костанов занимал должность начальника УВД Ейска и Ейского района (Краснодарский край), с 2003 года избран на пост главы Ейска, с 2009 года – начальник ОРЧ при уголовном розыске по Краснодарскому краю. 24 февраля 2014 года был представлен в должности главного федерального инспектора по Нижегородской области.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph