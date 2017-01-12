Иван Костанов покинул пост главного федерального инспектора по Нижегородской области Политика

Иван Костанов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Иван Костанов покинул пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Нижегородской области. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник 17 января 2017 года.



По словам собеседника агентства, Костанов сложил полномочия 16 января.



Напомним также, что 29 декабря 2016 года Алсу Гайнутдинова



СПРАВКА:

С 2000 по 2003 год Иван Костанов занимал должность начальника УВД Ейска и Ейского района (Краснодарский край), с 2003 года избран на пост главы Ейска, с 2009 года – начальник ОРЧ при уголовном розыске по Краснодарскому краю. 24 февраля 2014 года Иван Костанов покинул пост главного федерального инспектора (ГФИ) по Нижегородской области. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник 17 января 2017 года.По словам собеседника агентства, Костанов сложил полномочия 16 января. Напомним , ранее сообщалось, что он ожидает назначения на новую должность в Краснодарском крае.Напомним также, что 29 декабря 2016 года Алсу Гайнутдинова покинула должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.СПРАВКА:С 2000 по 2003 год Иван Костанов занимал должность начальника УВД Ейска и Ейского района (Краснодарский край), с 2003 года избран на пост главы Ейска, с 2009 года – начальник ОРЧ при уголовном розыске по Краснодарскому краю. 24 февраля 2014 года был представлен в должности главного федерального инспектора по Нижегородской области.

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