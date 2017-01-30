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Общество

Правительство РФ выделит Нижегородской области более 700 млн рублей на дорожное хозяйство в 2017 году

01 февраля 2017 13:13  [240] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделит Нижегородской области чуть более 700 млн рублей на реализацию программ в сфере дорожного хозяйства в 2017 году. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина 31 января.

Всего межбюджетные трансферты в размере 10 млрд рублей распределены между бюджетами 20 субъектов федерации в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Нижегородская область получит на эти цели 701,4 млн рублей.

Средства направлены на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития России проектов.

Напомним также, что Нижегородская область получила 1,2 млрд рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги". Эти средства уже направлены в бюджет города Нижнего Новгорода.

Кроме того, регион получит из бюджета РФ 19,8 млн рублей на строительство сельских дорог в 2017 году.

Напомним, что в 2016 году Нижегородской области было выделено около 1,45 млрд рублей межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

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