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Культура и отдых

Минкульт региона выбрал новый стадион главной площадкой празднования 800-летия Нижнего Новгорода

01 февраля 2017 14:51  [305] Культура и отдых
Проект стадиона Нижний Новгород

Проект стадиона Нижний Новгород

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Министерство культуры Нижегородской области выбрало стадион, строящийся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, главной площадкой празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году. Об этом министр культуры региона Сергей Горин сообщил на заседании оргкомитета по празднованию юбилея Нижнего Новгорода 1 февраля 2017 года.

По его словам, на арене стадиона будет организована обширная концертная программа. Кроме того, торжества будут проходить на набережных Нижнего Новгорода, пл. Минина и Пожарского, в городских парках.

Горин сообщил, что мероприятия, приуроченные к юбилею Нижнего Новгорода, начнутся уже в этом году. Старт празднования юбилея города предлагается дать 17 февраля 2017 года – в день памяти князя Георгия Всеволодовича, основавшего город. План включает более 160 мероприятий. Как сообщил министр, каждый год в свете празднования будет проходить под знаком разных тематических событий. Так, 2017 год станет годом нижегородской архитектуры, 2018-й – годом спорта и здоровья, 2019-й – годом искусства и народных художественных промыслов, 2020-й – годом промышленности, науки и образования, 2021 – годом 800-летия Нижнего Новгорода.

Сергей Горин также рассказал, что в Нижнем Новгороде будет снят документальный сериал под названием "Царственно поставленный город". Он будет состоять из 100 серий длительностью по десять минут и познакомит зрителей с наиболее значительными событиями в истории города.

Он добавил, что областной минкульт подготовит распоряжение правительства региона об утверждении плана, который планируется направить в федеральное министерство культуры для получения субсидий.

Как сообщалось ранее, в 2019-2021 годах регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода.

Напомним, в ноябре 2016 года Сергей Горин отмечал, что подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода в ближайшие годы будет вестись в рамках текущего финансирования, поскольку в региональном бюджете дополнительных средств на эти цели не предусмотрено.

Напомним также, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году, 22 сентября 2015 года.

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