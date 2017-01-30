Выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей пойдут на дзержинские объекты, - минэкологии Общество

Озеро на территории полигона Черная дыра Фото: НИА "Нижний Новгород"



Правительство РФ



Отвечая на запрос агентства о том, куда будут направлены эти деньги, в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщили, что "первый в этом году федеральный транш будет направлен на работы на объектах накопленного экоущерба в Дзержинске – полигоне Игумново, шламонакопителе "Белое море" и свалке промотходов "Черная дыра".



Напомним, к январю 2017 года проекты по ликвидации ущерба на всех трех объектах



Подрядчик намерен начать ликвидацию трех дзержинских объектов экоущерба в марте 2017 года







Нижегородское правительство намерено потратить выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей на дзержинские объекты экологического ущерба.Правительство РФ выделило Нижегородской области 500 млн рублей в рамках проекта "Чистая страна" в 2017 году. Проект предполагает проведение работ по уменьшению экологического ущерба, нанесенного свалками.Отвечая на запрос агентства о том, куда будут направлены эти деньги, в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщили, что "первый в этом году федеральный транш будет направлен на работы на объектах накопленного экоущерба в Дзержинске – полигоне Игумново, шламонакопителе "Белое море" и свалке промотходов "Черная дыра".Напомним, к январю 2017 года проекты по ликвидации ущерба на всех трех объектах прошли госэкспертизу Подрядчик намерен начать ликвидацию трех дзержинских объектов экоущерба в марте 2017 года при достаточном финансировании Контракт с ООО "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии" на ликвидацию/рекультивацию шламонакопителя "Белое море", свалку промышленных отходов "Черная дыра" и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Игумново" ГБУ НО "Экология региона" заключило в июле 2016 года. Эту компанию правительство РФ определило в качестве единственного подрядчика по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории города химиков. Стоимость контракта составляет более 4 млрд рублей. Поручения по ликвидации этих объектов были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост Президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.

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