Выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей пойдут на дзержинские объекты, - минэкологии

Озеро на территории полигона Черная дыра
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Нижегородское правительство намерено потратить выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей на дзержинские объекты экологического ущерба.
Правительство РФ выделило
Нижегородской области 500 млн рублей в рамках проекта "Чистая страна" в 2017 году. Проект предполагает проведение работ по уменьшению экологического ущерба, нанесенного свалками.
Отвечая на запрос агентства о том, куда будут направлены эти деньги, в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщили, что "первый в этом году федеральный транш будет направлен на работы на объектах накопленного экоущерба в Дзержинске – полигоне Игумново, шламонакопителе "Белое море" и свалке промотходов "Черная дыра".
Напомним, к январю 2017 года проекты по ликвидации ущерба на всех трех объектах прошли госэкспертизу
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Подрядчик намерен начать ликвидацию трех дзержинских объектов экоущерба в марте 2017 года при достаточном финансировании
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Контракт
с ООО "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии" на ликвидацию/рекультивацию шламонакопителя "Белое море", свалку промышленных отходов "Черная дыра" и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Игумново" ГБУ НО "Экология региона" заключило в июле 2016 года. Эту компанию правительство РФ определило в качестве единственного подрядчика по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории города химиков. Стоимость контракта составляет более 4 млрд рублей.
Поручения
по ликвидации этих объектов были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост Президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.
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