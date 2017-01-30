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Общество

Выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей пойдут на дзержинские объекты, - минэкологии

01 февраля 2017 17:40  [269] Общество
Озеро на территории полигона Черная дыра (Фото: НИА Нижний Новгород)

Озеро на территории полигона Черная дыра

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство намерено потратить выделенные в рамках проекта "Чистая страна" 500 млн рублей на дзержинские объекты экологического ущерба.

Правительство РФ выделило Нижегородской области 500 млн рублей в рамках проекта "Чистая страна" в 2017 году. Проект предполагает проведение работ по уменьшению экологического ущерба, нанесенного свалками.

Отвечая на запрос агентства о том, куда будут направлены эти деньги, в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области сообщили, что "первый в этом году федеральный транш будет направлен на работы на объектах накопленного экоущерба в Дзержинске – полигоне Игумново, шламонакопителе "Белое море" и свалке промотходов "Черная дыра".

Напомним, к январю 2017 года проекты по ликвидации ущерба на всех трех объектах прошли госэкспертизу.

Подрядчик намерен начать ликвидацию трех дзержинских объектов экоущерба в марте 2017 года при достаточном финансировании.

Контракт с ООО "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии" на ликвидацию/рекультивацию шламонакопителя "Белое море", свалку промышленных отходов "Черная дыра" и полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Игумново" ГБУ НО "Экология региона" заключило в июле 2016 года. Эту компанию правительство РФ определило в качестве единственного подрядчика по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба на территории города химиков. Стоимость контракта составляет более 4 млрд рублей.

Поручения по ликвидации этих объектов были даны Дмитрием Медведевым, который тогда занимал пост Президента РФ, по итогам заседания президиума Госсовета в 2011 году.

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