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Общество

Смертность в Нижегородской области почти на 30% превысила рождаемость по итогам 2016 года

02 февраля 2017 13:24  [240] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Смертность в Нижегородской области почти на 30% превысила рождаемость по итогам 2016 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Росстата.

Согласно информации, за прошлый год в регионе родилось 38 716 детей, что на 3,4% меньше, чем в 2015 году (40 091). Смертность за год в Нижегородской области также снизилась – на 1,4%. В 2016 году в регионе скончались 50 079 человек, тогда как в 2015 году – 50 805 человек. Естественная убыль населения, таким образом, составила 10 714 человек. Число умерших на 29,3% превышает число родившихся.

Напомним, что за отчетный период в Нижегородской области было заключено 21 562 брака, что на 15,5% меньше, чем в 2015 году, когда органы ЗАГС зарегистрировали 25 530 браков. Число разводов составило 13 144, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году (13 385).

Также напомним, что коэффициент младенческой смертности в регионе за 2016 год снизился почти на 6%.

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