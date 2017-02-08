Обвиняемая в убийстве девочки несовершеннолетняя в Нижегородской области арестована до 5 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решением Княгининского районного суда сегодня подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.







Прокуратура и минсоцполитики региона также Обвиняемая в убийстве девочки несовершеннолетняя в Нижегородской области арестована до 5 апреля 2017 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 6 февраля.Согласно информации, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Решением Княгининского районного суда сегодня подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Напомним , что по версии следствия, в ночь на 5 февраля 2017 года обвиняемая задушила семилетнюю девочку "из-за незначительного повода". По данному факту возбуждено уголовное дело.Прокуратура и минсоцполитики региона также проводят проверку по факту случившегося в социально-реабилитационном центре "Пеликан".

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