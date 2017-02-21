Прокуратура не выявила недостоверных сведений в словах главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о недвижимости в США Политика

Иван Карнилин Фото: НИА "Нижний Новгород"







Иван Карнилин,



Сегодня Алексей Навальный опубликовал ответ прокуратуры Нижнего Новгорода, которая проверила достоверность слов Ивана Карнилина.



"Прокуратура города рассмотрела Ваше обращение о нарушении законодательства о противодействии коррупции. Нарушений законодательства о противодействии коррупции в части представления главой Нижнего Новгорода Карнилиным И.Н. недостоверных сведений о недвижимом имуществе не установлено", - говорится в сообщении прокуратуры. Прокуратура не выявила недостоверных сведений в словах главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина о недвижимости в США. Об этом сообщается в извещении прокуратуры города, которое опубликовал руководитель некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный в своем блоге 21 февраля 2017 года. Ранее Навальный в своем блоге заявлял о наличии у Ивана Карнилина жилой недвижимости в США. Навальный говорил того, что семья Ивана Карнилина купила две квартиры в Майами, заплатив 130 млн рублей. Между тем, писал руководитель некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", владелец недвижимости за рубежом, осуществляет налоговые платежи в бюджет этой страны, и, таким образом имеет там банковские счета, что запрещено для чиновников и их жен.Иван Карнилин, комментируя эту информацию, сообщил, что недвижимость в США приобрела его супруга в 2013-2014 году, с которой он с марта 2015 года в разводе и сейчас квартиры в США принадлежат уже бывшей жене.Сегодня Алексей Навальный опубликовал ответ прокуратуры Нижнего Новгорода, которая проверила достоверность слов Ивана Карнилина."Прокуратура города рассмотрела Ваше обращение о нарушении законодательства о противодействии коррупции. Нарушений законодательства о противодействии коррупции в части представления главой Нижнего Новгорода Карнилиным И.Н. недостоверных сведений о недвижимом имуществе не установлено", - говорится в сообщении прокуратуры.

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