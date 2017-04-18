Загорание сухой травы произошло в Чкаловске Нижегородской области 19 апреля Происшествия

Фото: МЧС

Загорание сухой травы произошло в Чкаловске Нижегородской области 19 апреля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, площадь, пройденная огнем, составила 20 кв.м. Причина загорания – неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.

Также отмечается, что всего с 15 марта 2017 года зарегистрировано 26 загораний сухой травы на общей площади 5 365 кв.м., к административной ответственности привлечены три человека.

Напомним также, что около 200 кв. м. составила площадь сгоревшей сухой травы в Нижегородской области с 15-16 апреля.