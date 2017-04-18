Комитет по бюджету ЗС НО одобрил выделение 370 млн рублей на благоустройство Нижневолжской набережной Экономика

Нижневолжская набережная Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил выделение 370 млн рублей на благоустройство Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 20 апреля 2017 года.

Проект изменений в закон об областном бюджете на текущий год членам комитета представила заместитель министра финансов Нижегородской области Людмила Старостина. По ее словам, внесение изменений связано главным образом с необходимостью увеличения расходов на предоставление жилья детям-сиротам, поддержку АПК, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на благоустройство Нижневолжской набережной, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

С учетом вносимых изменений доходы увеличиваются на 1,044 млрд рублей (до 141,539 млрд рублей), расходы возрастают на 1,248 млрд рублей (до 144,06 млрд рублей), дефицит увеличивается на 203,5 млн рублей (до 2,52 млрд рублей). Как пояснила замминистра, увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков нецелевых средств, сложившихся на 1 января 2017 года. На изменение объема госдолга это не повлияет.

Что касается расходов, 295,9 млн рублей будет направлено на обеспечение жильем детей-сирот, 370 млн рублей пойдет на благоустройство Нижневолжской набережной, 59 млн рублей - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 100 млн рублей - на поддержку аграриев. Кроме того, 283 млн рублей расходов предусмотрено за счет целевых федеральных средств. Они будут направлены на строительство и реконструкцию спортивных объектов к ЧМ-2018 и развитие метрополитена (139,6 млн рублей) и на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению ЧМ, связанных со строительством или реконструкцией тренировочных площадок, стадионов и тренировочных комплексов, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок, а также тренировочных площадок в местах размещения баз команд (139,2 млн рублей).

Доходы, помимо целевых федеральных средств, возрастают за счет увеличения поступлений акцизов на алкогольную продукцию в связи с изменением федерального законодательства с 1 января 2017 года (638 млн рублей), прочих безвозмездных поступлений (3,3 млн рублей) и доходов от возврата субсидий, имеющих целевое назначение, из бюджетов муниципальных образований (120 млн рублей).

Проект изменений в закон о бюджете на 2017 год был рекомендован к принятию в двух чтениях.

Напомним, в марте 2017 году градостроительный совет при губернаторе региона одобрил проект комплексного благоустройства Нижневолжской набережной.

Ранее Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение 370 млн рублей для благоустройства набережной. Указанное финансирование - субсидия областного бюджета. Горадминистрация в свою очередь выделит 30 млн рублей на снос существующих конструкций "за синим забором".

К 1 июня 2017 года должен быть утвержден проект, разработку которого ведет ООО "АСМ "Поволжье-Центр". Сама реконструкция ранее оценивалась в 270 млн рублей.

Напомним также, что 30 марта 2017 года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили изменения в бюджет на 2017 год, предполагающие дефицит свыше 2 млрд рублей. Изначально бюджет региона на текущий год был профицитным.