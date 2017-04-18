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Общество

ООО "Зоозащита-НН" займется отловом безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2017 году

21 апреля 2017 16:08  [221] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Зоозащита-НН" займется отловом безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания стала единственным участником, подавшим заявку на участие в электронном аукционе на право выполнения этих работ, назначенном на 21 апреля. Торги по этой причине были признаны несостоявшимися. Аукционная комиссия приняла решение направить подрядчику проект контракта по цене, не превышающей начальную, – 14,58 млн рублей.

Напомним, за эти деньги победитель аукциона должен будет, кроме отлова и содержания, выполнить осмотр, учет, вакцинацию, стерилизацию, эвтаназию животных по показаниям и утилизацию трупов. До конца 2017 года должно быть отловлено 4 678 животных. Источники финансирования – субвенции из областного бюджета (11 млн рублей) и средства городского бюджета (3,5 млн рублей).

Напомним также, что в настоящее время Законодательное собрание Нижегородской области рассматривает законопроект о новых правилах отлова и содержания безнадзорных животных. Документ предполагает, что при отлове животных должны применяться только разрешенные препараты, при перевозке запрещается применять способы, приспособления, препараты, которые могут привести к увечьям или гибели.

Кроме того, транспортировка должна осуществляться на специально оборудованных для этого автомобилях. Запрещено содержать животных в транспортных средствах при температурах ниже -20 и выше +20 градусов более 1,5 часов. В помещении, где содержатся животные, должно быть достаточно места, а подстилки или сено в клетках должны заменяться по мере загрязнения. Эвтаназия по показаниям может осуществляться только с использованием разрешенных препаратов.

В первом чтении законопроект был принят на заседании регионального парламента 30 марта 2017 года.

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