Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с тремя хоккеистами Спорт

Форвард Кирилл Ураков Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с тремя хоккеистами. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо" 21 апреля 2017 года.



Подпись под новым соглашением с клубом поставил голкипер Николай Мольков, который сможет выступать в Континентальной хоккейной лиге как за "Торпедо", так и за ХК "Саров", играющем в чемпионате Высшей хоккейной лиги.



Также контракты с "автозаводской" командой продлили форварды Михаил Смолин и Кирилл Ураков – они смогут выступать как за "Торпедо" и "Саров", так и за молодежную команду нижегородцев "Чайку".

Контракты действуют до окончания сезона 2018/19.



Ранее сообщалось о продлении "Торпедо" контрактов с вратарем Андреем Сухановым, защитниками Артемом Аляевым и Олегом Хамелиным, а также с нападающим Вячеславом Кулеминым.