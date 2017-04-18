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Спорт

Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с тремя хоккеистами

22 апреля 2017 11:14  [638] Спорт
Форвард Кирилл Ураков

Форвард Кирилл Ураков

Фото: ХК "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородское "Торпедо" продлило контракты с тремя хоккеистами. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо" 21 апреля 2017 года.

Подпись под новым соглашением с клубом поставил голкипер Николай Мольков, который сможет выступать в Континентальной хоккейной лиге как за "Торпедо", так и за ХК "Саров", играющем в чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Также контракты с "автозаводской" командой продлили форварды Михаил Смолин и Кирилл Ураков – они смогут выступать как за "Торпедо" и "Саров", так и за молодежную команду нижегородцев "Чайку".

Контракты действуют до окончания сезона 2018/19.

Ранее сообщалось о продлении "Торпедо" контрактов с вратарем Андреем Сухановым, защитниками Артемом Аляевым и Олегом Хамелиным, а также с нападающим Вячеславом Кулеминым.

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