Юрист рассказал, можно ли нижегородцам пользоваться Telegram

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Сам факт внесения Павла Дурова* в реестр террористов и экстремистов или объявление его в розыск не делает мессенджер Telegram запрещенным в России, потому что нет соответствующего решения суда. На данный момент рисков для обычных пользователей нет, сообщил НИА «Нижний Новгород» юрист, член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

«Попадание в список Росфинмониторинга влечет блокировку банковских счетов в России и ограничений финансовых операций. Эти меры касаются лично Павла Дурова и его имущества, а не пользователей и платформы», — пояснил эксперт.

Сейчас Telegram не признан экстремистской организацией, поэтому, по словам Конецкого, простое его использование, чтение каналов и личная переписка не являются нарушением закона и не влекут ответственности для граждан Российской Федерации.

Той же позиции придерживается специалист по информационной безопасности, автор канала GLUSHILKI Сергей Трухачев.

«Покупка „галочки“ и звезд в Телеграме пока не является финансированием экстремисткой организации. Но это пока. А вот если платформу признают экстремисткой, как Meta*, тогда уже да», — сообщил специалист.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, Telegram ждет судьба, аналогичная Facebook и Instagram (обе социальные сети принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена. — Прим. ред.).

«Считаю, что пользование самим сервисом останется в серой зоне по аналогии с уже запрещенными у нас и признанными экстремистскими Facebook и Instagram. То есть деньги туда отправлять нельзя, но для каких-то личных целей, как говорится, украдкой можно там что-то посмотреть», — заявил Свинцов в беседе с «Лента.ру».

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

** Признана экстремистской и запрещена в России.

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Теги:
Социальные сети Терроризм Юрист
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