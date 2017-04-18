Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2017 10:02  [185] Стоимость сноса конструкций за "синим забором" на Нижневолжской набережной по итогам аукциона снизилась почти в 16 раз
24 апреля 2017 09:19  [122] Экологи планируют озеленить пять территорий в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Мое дерево в моем городе"
22 апреля 2017 18:08  [1876] Новый терминал нижегородского аэропорта "Стригино" начал принимать международные рейсы 22 апреля
21 апреля 2017 17:00  [357] Инспекция не выявила разрешений на торговлю у уличных продавцов на Б.Покровской Нижнего Новгорода
21 апреля 2017 16:33  [347] Нижегородская администрация не дала однозначного ответа о возможности создания пляжа на "Гребневских песках"
21 апреля 2017 16:08  [271] ООО "Зоозащита-НН" займется отловом безнадзорных животных в Нижнем Новгороде в 2017 году
21 апреля 2017 14:52  [320] Регулярные прямые рейсы Нижний Новгород-Тюмень организует авиакомпания "Ямал" со 2 мая
21 апреля 2017 14:46  [318] Более 100 компаний примут участие в выставке "СадExpo - Весна" на "Нижегородской ярмарке" 26-29 апреля
21 апреля 2017 14:39  [465] Почти 80 документов с автографами и письмами Владимира Ленина выявлено в архиве Нижегородской области по данным на 2017 год
21 апреля 2017 13:35  [521] Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к Параду Победы
Общество

Стоимость сноса конструкций за "синим забором" на Нижневолжской набережной по итогам аукциона снизилась почти в 16 раз

24 апреля 2017 10:02  [185] Общество
Нижневолжская набережная

Нижневолжская набережная

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стоимость сноса конструкций за "синим забором" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде по итогам аукциона снизилась почти в 16 раз. На сайте госзакупок размещены итоги электронного аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 29,9 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Нижнего Новгорода.

Всего на аукцион было подано 19 заявок, пять из них были допущены и рассматривались конкурсной комиссией. Эти пять участников за свои услуги просили от 1,9 до 5,3 млн рублей. В итоге побелила фирма, предложившая наименьшую цену – ООО "Элит-Альянс" (1,9 млн рублей)

Напомним, в марте 2017 года градостроительный совет при губернаторе региона одобрил проект комплексного благоустройства Нижневолжской набережной.

Ранее Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение 370 млн рублей для благоустройства набережной. Указанное финансирование - субсидия областного бюджета.

К 1 июня 2017 года должен быть утвержден проект, разработку которого ведет ООО "АСМ "Поволжье-Центр". Сама реконструкция ранее оценивалась в 270 млн рублей.

История с "синим забором на Нижневолжской набережной" началась в 2008 году. Тогда "Трейд-Парк" заявил о намерении инвестировать 960 млн рублей в строительство туристического комплекса с торгово-развлекательной галереей около Речного вокзала. Весной 2008 года компания приступила к реализации данного проекта. Предполагалось, что в состав комплекса войдут два корпуса - справа и слева от Речного вокзала протяженностью около 1,2 км и общей площадью 31 тысяча кв. м. Строительство первого корпуса планировалось завершить в июне 2009 года, второго корпуса - в декабре 2009 года.

СПРАВКА:
ООО "Элит-Альянс" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году. Уставный капитал 14 тысяч рублей. Генеральный директор – Станислав Осинцев. Учредители – ООО "ТРАНСФЕРНН" и Станислав Осинцев. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph