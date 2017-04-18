Стоимость сноса конструкций за "синим забором" на Нижневолжской набережной по итогам аукциона снизилась почти в 16 раз Общество

Нижневолжская набережная Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стоимость сноса конструкций за "синим забором" на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде по итогам аукциона снизилась почти в 16 раз. На сайте госзакупок размещены итоги электронного аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 29,9 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Нижнего Новгорода.

Всего на аукцион было подано 19 заявок, пять из них были допущены и рассматривались конкурсной комиссией. Эти пять участников за свои услуги просили от 1,9 до 5,3 млн рублей. В итоге побелила фирма, предложившая наименьшую цену – ООО "Элит-Альянс" (1,9 млн рублей)

Напомним, в марте 2017 года градостроительный совет при губернаторе региона одобрил проект комплексного благоустройства Нижневолжской набережной.

Ранее Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение 370 млн рублей для благоустройства набережной. Указанное финансирование - субсидия областного бюджета.

К 1 июня 2017 года должен быть утвержден проект, разработку которого ведет ООО "АСМ "Поволжье-Центр". Сама реконструкция ранее оценивалась в 270 млн рублей.

История с "синим забором на Нижневолжской набережной" началась в 2008 году. Тогда "Трейд-Парк" заявил о намерении инвестировать 960 млн рублей в строительство туристического комплекса с торгово-развлекательной галереей около Речного вокзала. Весной 2008 года компания приступила к реализации данного проекта. Предполагалось, что в состав комплекса войдут два корпуса - справа и слева от Речного вокзала протяженностью около 1,2 км и общей площадью 31 тысяча кв. м. Строительство первого корпуса планировалось завершить в июне 2009 года, второго корпуса - в декабре 2009 года.

СПРАВКА:

ООО "Элит-Альянс" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году. Уставный капитал 14 тысяч рублей. Генеральный директор – Станислав Осинцев. Учредители – ООО "ТРАНСФЕРНН" и Станислав Осинцев. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.