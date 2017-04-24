Прокуратура выявила грубые нарушения в СИЗО №1 в Нижнем Новгороде после смерти арестованного Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура выявила грубые нарушения в ходе проверки СИЗО №1 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 26 апреля 2017 года.

Надзорное ведомство провело проверку обстоятельств, причин и условий, способствовавших гибели обвиняемого, содержащегося в СИЗО. "В ходе проверки выявлены грубые нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, связанные с ненадлежащим несением службы сотрудниками ФСИН", - говорится в сообщении.

Причины смерти арестованного, а также суть выявленных нарушений не уточняются.

Заместителем прокурора области в адрес начальника регионального ГУ ФСИН внесено представление с требованием о привлечении виновных должностных лиц к строгой ответственности.

Напомним также, что в январе 2017 года экс-сотрудник нижегородского СИЗО был приговорен к пяти годам и 1,1 млн рублей штрафа за взятку и наркотики.