Инвестор отложил открытие нижегородского крематория на май-июнь 2017 года Общество

Строящийся крематорий в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Инвестор перенес сроки открытия нижегородского крематория на май-июнь 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель ООО "Терра" Игорь Щеголев 29 апреля.



По его словам, на данный момент завершены все работы, связанные со строительством и обустройством здания, проведены пробные кремации, однако продолжается благоустройство прилегающей территории, в частности, ведется озеленение и подголовка к асфальтированию подъездной дороги.



"Наши планы немного скорректировала погода и снег, поэтому пришлось отложить открытие. Я думаю, что сразу после майских праздников мы приступим к завершающему этапу благоустройства и параллельно отдадим в администрацию города последние документы о полной готовности объекта. Думаю, что в конце мая – начале июня мы откроемся", - отметил Щеголев.



Напомним, что ранее ООО "Терра" (имеет долю в уставном капитале ООО "Нижегородский ритуальный дом", которое осуществляет реализацию проекта – прим. НИА "Нижний Новгород") рассчитывало на сдачу крематория в эксплуатацию в марте-апреле 2017 года.



В ноябре 2016 года сообщалось, что инвестора намеревался ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса нижегородского крематория в январе 2017 года.



Еще ранее "Нижегородский ритуальный дом" планировал построить первый в городе крематорий с колумбарием к декабрю 2016 года, до этого срок был обозначен серединой лета 2016 года.