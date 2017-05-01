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Общество

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег 4-9 мая

02 мая 2017 14:01  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области заморозки и мокрый снег 4-9 мая 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным ФГБУ, понижение температуры воздуха ожидается уже вечером 3 мая. Преобладающая температура воздуха ночью с 4 по 6 мая прогнозируется от 0º до +5º.

Заморозки ночью от 0º до -2º ожидаются 5-6 мая, однако днем в эти дни температура воздуха прогнозируется на уровне +7º…+12º. Ночью 7-9 мая температура воздуха днем ожидается от -3º до +2º, днем – от +4º до +9º.

По данным синоптиков, на протяжении 4-9 мая в области местами прогнозируются кратковременные дожди с мокрым снегом.

Также в сообщении отмечается, что связи с неблагоприятной погодой повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

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