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Культура и отдых

Администрация рассчитывает на установку второй скульптуры "Петр и Февронья" в Нижнем Новгороде в 2018 году

23 июня 2017 17:22  [90] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Вторая скульптура "Петр и Февронья" появится в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Приокского района 23 июня 2017 года.

Согласно информации, за установку композиции выступила общественность и православный попечительский совет Приокского района, в который входят депутаты городской Думы, Законодательного собрания Нижегородской области, представители районной администрации и Приокского благочиния.

Скульптуру планируется установить на Аллее любви (микрорайон "Щербинки"), которая располагается в непосредственной близости к отделу ЗАГС Приокского района. Предполагается, что после установки скульптуры данная площадка станет местом празднования Дня семьи, любви и верности.

Примерная стоимость создания скульптурной композиции составляется более 3 млн рублей. Проект и эскиз планируется разработать в 2017 году, а к установке приступить в 2018 году.

Напомним, что Гордума 12 июня 2017 года согласовала выделение из бюджета 2,1 млн рублей на изготовление и установку скульптуры. Данная сумма переносится с ремонта искусственных сооружений в Приокском районе. На заседании сообщалось, что композиция будет изготовлена в рамках софинансирования с областью.

Напомним также, что 8 июля 2015 года состоялось торжественное открытие памятника Петру и Февроньи в Канавинском районе.

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