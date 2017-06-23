Нижегородский водоканал предупреждает об отключении холодной воды в ряде домов Приокского района 27 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" предупреждает об отключении холодной воды в ряде домов Приокского района 27 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба организации 26 июня 2017 года.

Это обусловлено плановой заменой запорной арматуры на трубопроводах большого диаметра в Приокском районе, которую сотрудники водоканала осуществят для увеличения надежности системы водоснабжения города.

В связи с ремонтными работами в некоторых домах частного сектора от ул.Ботанической до ул.Карбышева будет ограничено холодное водоснабжение. Срок проведения плановых работ – с 09:00 до 22:00 27 июня.

"Рекомендуем предварительно сделать запасы холодной воды. Также в районе отключения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые по мере необходимости будут передвигаться согласно заявкам, полученным от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99. Нижегородский водоканал приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Ознакомиться со списком адресов, попадающих под отключения, можно на сайте ОАО "Нижегородский водоканал" в разделе: "Плановые работы на сетях ХВС".