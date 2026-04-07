Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде: список телефонов

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде городские службы в круглосуточном режиме устраняют последствия дождей и подтоплений талыми водами. Работы по откачке организованы во всех районах города, сообщили в дептрансе. 

Напомним, из-за паводковой ситуации в областном центре введен режим повышенной готовности, все службы переведены на усиленный режим работы. 

Сейчас основные усилия дорожных служб сосредоточены на откачке воды с проблемных участков магистралей с интенсивным движением.

В мэрии дали список телефонов, по которым жители могут сообщать о подтоплениях. 

Автозаводский район:

жители могут обратиться в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог по телефону 435-87-33, в диспетчерскую службу МБУ "РЭД" — 269-16-26, а также в управляющую компанию ООО "Наш Дом": круглосуточно по номеру 295-73-56 или в аварийную службу — 293-41-14.

Кстовский район:

о подтоплениях и скоплении талых вод можно сообщить по телефонам 8 (831) 452-48-40 и 8 (831) 452-48-41.

Нижегородский район:

обращения принимают в районном отделе улично-дорожной сети по телефону 435-86-84, в диспетчерской службе МБУ "Центр" — 269-16-26, а также в АО "ДК Нижегородского района" — 268-10-00.

Ленинский район:

сообщить о подтоплениях можно в службу оперативных дежурных по телефону 258-07-50, в МБУ "РЭД" — 269-16-26, а также в управляющие организации: ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района" — 262-26-22, ООО "ГУД" и МП "ГУК" — 250-02-51 и 244-18-69.

Московский район:

жители могут звонить в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог — 435-53-67, дежурному администрации — 435-53-99, в МБУ "РЭД" — 269-16-26 или в домоуправляющую компанию района — 268-11-00.

Сормовский район:

о подтоплениях дорог общего пользования можно сообщить в МБУ "Дорожник" по телефону 270-70-21, на придомовых территориях — в управляющую компанию "Маяк Сормова 800" по номеру 282-14-25 или в свою УК.

Канавинский район:

обращения принимаются в районном отделе по содержанию и эксплуатации дорог по телефонам 435-86-17 и 435-86-18, в МБУ "Дорожник" — 267-10-97, а также в домоуправляющей компании района — 268-10-00.

Советский район:

при подтоплении дорог следует звонить в МБУ "РЭД" по телефону 274-62-54, при подтоплениях во дворах — в АО "Домоуправляющая компания Советского района" по номеру 268-10-00 или в свою управляющую организацию.

Приокский район:

жители могут обратиться в районный отдел коммунального хозяйства и содержания дорог по телефону 435-59-38.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Паводок Потоп Телефонная линия
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных