Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде: список телефонов

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде городские службы в круглосуточном режиме устраняют последствия дождей и подтоплений талыми водами. Работы по откачке организованы во всех районах города, сообщили в дептрансе.

Напомним, из-за паводковой ситуации в областном центре введен режим повышенной готовности, все службы переведены на усиленный режим работы.

Сейчас основные усилия дорожных служб сосредоточены на откачке воды с проблемных участков магистралей с интенсивным движением.

В мэрии дали список телефонов, по которым жители могут сообщать о подтоплениях.

Автозаводский район:

жители могут обратиться в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог по телефону 435-87-33, в диспетчерскую службу МБУ "РЭД" — 269-16-26, а также в управляющую компанию ООО "Наш Дом": круглосуточно по номеру 295-73-56 или в аварийную службу — 293-41-14.

Кстовский район:

о подтоплениях и скоплении талых вод можно сообщить по телефонам 8 (831) 452-48-40 и 8 (831) 452-48-41.

Нижегородский район:

обращения принимают в районном отделе улично-дорожной сети по телефону 435-86-84, в диспетчерской службе МБУ "Центр" — 269-16-26, а также в АО "ДК Нижегородского района" — 268-10-00.

Ленинский район:

сообщить о подтоплениях можно в службу оперативных дежурных по телефону 258-07-50, в МБУ "РЭД" — 269-16-26, а также в управляющие организации: ОАО "Домоуправляющая компания Ленинского района" — 262-26-22, ООО "ГУД" и МП "ГУК" — 250-02-51 и 244-18-69.

Московский район:

жители могут звонить в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог — 435-53-67, дежурному администрации — 435-53-99, в МБУ "РЭД" — 269-16-26 или в домоуправляющую компанию района — 268-11-00.

Сормовский район:

о подтоплениях дорог общего пользования можно сообщить в МБУ "Дорожник" по телефону 270-70-21, на придомовых территориях — в управляющую компанию "Маяк Сормова 800" по номеру 282-14-25 или в свою УК.

Канавинский район:

обращения принимаются в районном отделе по содержанию и эксплуатации дорог по телефонам 435-86-17 и 435-86-18, в МБУ "Дорожник" — 267-10-97, а также в домоуправляющей компании района — 268-10-00.

Советский район:

при подтоплении дорог следует звонить в МБУ "РЭД" по телефону 274-62-54, при подтоплениях во дворах — в АО "Домоуправляющая компания Советского района" по номеру 268-10-00 или в свою управляющую организацию.

Приокский район:

жители могут обратиться в районный отдел коммунального хозяйства и содержания дорог по телефону 435-59-38.