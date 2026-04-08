Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата — видео

Задержаны и заключены под стражу трое подозреваемых в убийстве экс-депутата Минкаила Саидова, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли 26 марта в его коттедже на улице Комсомольской в Шахунье. В СК показали кадры с места убийства.
Как уточнили в силовом ведомстве, найти доказательства причастности задержанных к убийству Саидова удалось благодаря кропотливой работе следователей, а также заключениям экспертов и показаниям свидетелей. Расследование продолжается.
Напомним, что невестка Минкаила Саидова связала его убийство с гибелью своего мужа в 2024 году. После сюжета на НТВ двумя этими преступлениями заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин.
