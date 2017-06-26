Подрядчик планирует завершить отделку первого вестибюля нижегородской станции метро "Стрелка" к концу июля Общество

Строящаяся станция метро Стрелка Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Подрядчик планирует завершить отделку первого вестибюля строящейся станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде к концу июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 27 июня 2017 года.

По данным пресс-службы, об этом стало известно сегодня во время инспекции на строящуюся станцию. Инспекцию возглавил губернатор Валерий Шанцев.

По данным в Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (МКУ "ГУММиД"), сейчас техническая готовность юбилейной 15-й станции нижегородского метро "Стрелка" составляет 68%. "На объекте ведется очень активная работа: по конструктиву станции закончены практически все железобетонные работы, сейчас закончили вестибюль №1, который практически готов к отделке. Все строительные материалы заказаны, я думаю, что уже в конце июля будет полностью отделан вестибюль. Полным ходом идут работы по трубопроводам: это тепло, вода и канализация. Здесь полностью готов зал трансформаторской подстанции и тяговой подстанции", - сообщил директор ГУММиД Юрий Гаранин.

Метростроевцы доложили губернатору, что разобрали проходческий комплекс и готовятся к соединению между тоннелями и станцией "Московская", где установлены затворы. "Они гидравлические, сейчас идет их наладка. Как только наладка закончится, то затворы будут закрываться железобетоном", - добавил Гаранин.

"По левому тоннелю уже сделано 1,5 километра жесткого основания для дальнейшего строения верхних путей (СВП), и в начале июля работы закончатся, а в правом тоннеле вовсю идет сооружение верхнего строения путей, сейчас сделано порядка 700 метров", - заявил метростроевец-заместитель начальника участка №1 Вячеслав Гутник.

"До конца 2017 года должно быть смонтировано основное электросиловое оборудование, т.е. трансформаторная подставка, подстанция, весь трубопровод, как внешней сети, так и наружной. Должен быть полностью закончен вестибюль №2 и начаты отделочные работы", - подытожил Юрий Гаранин.

По итогам объезда Валерий Шанцев подчеркнул, что необходимо и дальше развивать нижегородский метрополитен и не останавливаться на станции "Стрелка". "На очереди - дотянуть метро до площади Сенной и продлить Сормовскую ветку", - заявил он.

"Как и при любом строительстве, на площадках время от времени возникают небольшие сложности, но метростроевцы эффективно решают их по мере возникновения. В целом - темпы хорошие! Но успокаиваться, конечно, рано. В последнее время много общаюсь с нижегородцами на тему метро, узнаю, кто, что думает насчет дальнейшего развития подземки. Среди жителей идут споры, куда лучше продолжать метро: в верхнюю часть или в Сормово. Я думаю, что надо оба этих направления развивать, потому что они одинаково важны. Над этим мы сейчас и будем работать", - подытожил губернатор.

Напомним, что строители завершили проходческие работы во втором тоннеле станции метро "Стрелка" 24 мая текущего года. В этот день Валерий Шанцев сообщил, что все работы идут в графике, и в мае 2018 года уже будет пущен первый поезд.

Напомним также, что изначально проходку обоих тоннелей планировалось завершить в феврале 2017 года, однако в этом месяце стало известно, что подрядчик отложил завершение работ на май. Проходка первого тоннеля завершилась 19 августа 2016 года.

Контракт на строительство "Стрелки" заключен с ООО "Управление строительства – 620" в марте 2015 года. Стоимость строительства составляет 10,396 млрд рублей.

СПРАВКА:

Станция метро "Стрелка" должна появиться в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Она предназначена для обеспечения пассажирского сообщения городских территорий с крупным стадионом "Нижний Новгород". Строительство станции и притоннельных сооружений в прибрежной полосе Мещерского озера проходят в открытых котлованах с креплением "стена в грунте". Перегонные тоннели сооружаются закрытым способом с использованием тоннелепроходческого комплекса "Татьяна", диаметр которого составляет 6 метров, длина более 80 метров, а вес – 415 тонн. Строительная длина участка (включая станцию метро) составляет 2,449 км. Пропускная способность новой линии будет составлять 40 поездов в час "пик" в одном направлении, а провозная способность – 28 тысяч чел в час "пик". В новых тоннелях метропоезда смогут развивать скорость свыше 40 км/ч.