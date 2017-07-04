Нижегородский гидрометцентр зафиксировал опасное переувлажнение почвы в Шахунском г.о. и Павловском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский гидрометцентр зафиксировал опасное переувлажнение почвы в Шахунском г.о. и Павловском районе. Об этом сообщила начальник отдела метпрогнозов нижегородского Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева 4 июля 2017 года.

Отмечается, что это опасное агрометеорологическое явление. Также сообщается, что 5-8 июля дождливая погода в Нижегородской области сохранится.

"Под влиянием активного циклона в регионе будет преобладать облачная погода. Прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах – грозы и град", - говорится в сообщении.

Преобладающая температура воздуха при северо-западном и западном порывистом ветре днем 5 июля составит +17…+19º, 6-8 июля – всего +15…+17º, ночью +10…+12°.