Нижегородский депобразования рассказал о подробностях перевода детей из гимназии №1 на время ремонта здания Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Учеников гимназии №1 в Нижнем Новгороде распределят в другие школы на время капитального ремонта в 2017-2018 годах. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте образования горадминистрации 5 июля.

Согласно информации, в гимназии № 1, расположенной на пл. Минина и Пожарского, планируется провести капитальный ремонт. "Ремонт учебного заведения был запланирован давно и не связан с Чемпионатом мира по футболу-2018", - заявили в департаменте.

Дата начала ремонта и сроки выполнения работ станут известны после того, как на открытом аукционе будет выбрана подрядная организация.

В настоящее время идет подготовка гимназии к новому учебному году, так как 1 сентября учебное заведение начнет работать в штатном режиме.

Позже на время ремонта детей распределят по зданиям близлежащих школ: учеников первых и вторых классов – в здание гимназии по адресу: ул. Минина, 10-а; учеников третьих-четвёртых классов – в здание гимназии №13, учеников пятых-одиннадцатых классов – в здание лицея №8. При этом детей из гимназии №1 будут учить их же педагоги. Учителя других школ не будут задействованы в процессе обучения.

В департаменте также отметили, что, по предварительным расчетам, на ремонт потребуется около 27 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области.

Напомним, что информацию о закрытии нижегородской гимназии №1 на ремонт сообщили родители учеников.

Напомним также, что на пл. Минина, в районе гимназии №1, в июне 2018 года будет организована фан-зона для болельщиков к ЧМ-2018. Площадь фан-зоны вместе с прилегающими территориями, согласно техзаданию, составит 6 га. Она будет рассчитана на 15 тысяч человек. В связи с этим, в частности, рассматривается возможность переноса места празднования Дня города в 2018 году.