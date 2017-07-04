Организаторы AFP не планируют отменять фестиваль из-за дождливой погоды Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Организаторы Alfa Future People (AFP) не планируют отменять фестиваль из-за дождливой погоды. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе фестиваля 6 июля 2017 года.

По словам собеседника агентства, фестиваль состоится, "несмотря на дождь". "Организаторы и некоторые артисты уже в Нижегородской области. При необходимости мы будем откачивать воду, а перед сценой будет специальный настил. Просим гостей фестиваля взять с собой резиновые сапоги и дождевики", - отметили в пресс-службе.

Организаторы также добавили, что по-прежнему готовы приостановить работу сцен на время грозы. "Но фестиваль в любом случае состоится", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что организаторы AFP готовы приостановить проведение фестиваля в случае предупреждения о грозе. Фестиваль Alfa Future People в 2017 году пройдет на пяти сценах 7-9 июля в п. Б.Козино Балахнинского района Нижегородской области.

По прогнозам синоптиков, 7-8 июля дождливая погода в Нижегородской области сохранится. Прогнозируются дожди, местами сильные, в отдельных районах – грозы и град. Преобладающая температура воздуха при северо-западном и западном порывистом ветре составит +15…+17º, ночью +10…+12°.

Также напомним, что один человек погиб и двое пострадали из-за грозового разряда на AFP 24 июля 2016 года.