УГООКН решило перекрасить здание "Нижегородской ярмарки" в "исторические" цвета для создания музея Культура и отдых

Реставрационные работы на здании Главного ярмарочного дома Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Здание Главного ярмарочного дома на Нижегородской ярмарке будет отреставрировано и перекрашено в "исторические" цвета для создания в нём мультимедийного музея. Об этом сообщила и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Полина Лебедева по итогам выездного совещания с замгубернатора региона Дмитрием Сватковским 6 июля 2017 года.

По ее словам, это связано с созданием мультимедийного исторического парка "Россия – моя история". "Здание приобретает свой исторический, первоначальный внешний вид. Фасад красят в два цвета: терракотовый и песочный. Решение об этом принято на основании проведенных натурных и библиографических исследований: выполнены раскрытия красочного слоя и выявлены основные цвета первоначальных покрасок, проанализированы архивные фотоматериалы. По данному решению также получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы", - заявила Лебедева.

По словам генерального директора ЗАО "СМУ-77" (генерального подрядчика реставрации Главного ярмарочного дома) Владимира Молоканова, выставка будет оборудована современными инженерными сетями, при этом акцент сделан на сохранение исторического облика здания. "Внутренние элементы отделки здания, которые сохранились до наших дней, будут отреставрированы, запланировано восстановление лепного декора стен, сводов потолков. Параллельно специалистами проводится замена витражей третьего яруса из стеклопакетов на аутентичные витражи по форме и растекловке, будет заменена входная группа, ворота, выполнен ремонт кровли и пола", - отметил он.

Дмитрий Сватковский добавил, что парк будет работать в Главном ярмарочном доме на постоянной основе. "В настоящее время работы идут в графике. Исторический парк станет особым местом притяжения как для нижегородцев, так и для гостей города, в том числе во время Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", - считает замгубернатора.

Напомним, что в марте 2017 года ЗС НО одобрил изменения в региональный бюджет, предполагающие выделение 141 млн рублей на создание мультимедийного музея в Нижнем Новгороде. Как сообщил министр культуры региона Сергей Горин, средства на проект будут включены в подпрограмму "Наследие" госпрограммы "Развитие культуры". Ежегодно содержание филиала будет стоить облбюджету около 38 млн рублей. Однако, как подчеркнул Горин, часть расходов будет возвращаться в бюджет за счет денег с продажи билетов.

Напомним также, что изначально комитет по бюджету и налогам ЗСНО выступал против выделения этих средств. После итогового заседания Заксобрания депутат Александр Бочкарев назвал выделение средств на создание музея "пиром во время чумы".