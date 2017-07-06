Торговый центр "Мебельный Базар" в Нижнем Новгороде отметил шесть лет своей работы Бизнес

Торговый центр "Мебельный Базар" в Нижнем Новгороде отметил шесть лет своей работы в июне 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Маринс Групп"-Нижний Новгород.

"За период с 2011 по 2017 год он превратился в легко узнаваемый бренд большого мебельного магазина, в котором нижегородцы и гости города всегда могут найти все необходимое для интерьера дома, офиса и дачи. На пяти этажах торгового центра можно выбрать товары как бюджетного, так и премиального сегментов. Сегодня "Мебельный Базар" - стартовая точка как для освоения нижегородского рынка крупными межрегиональными сетями, так и для фирменных магазинов региональных производителей мебели и предмета интерьера", - сообщается в пресс-релизе.

"Торговый центр "Мебельный Базар" имеет удачное местоположение у главных дорожных артерий столицы региона. Сюда удобно приехать на любом виде транспорта не только нижегородцам, но и жителям городов-"спутников": Балахны, Бора, Городца, Дзержинска и других. Популярными и любимыми среди нижегородцев являются и мероприятия, проводимые в "Мебельном Базаре": акции "Беспроцентная рассрочка", "Дарим деньги за покупки", "Накупи на Ялту" и другие", - сообщают в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что в торговый центр оборудован для покупателей: помимо лифтов, эскалаторов и двухуровневой парковки сегодня в "Мебельном Базаре" есть зоны отдыха с фотоэкспозициями, кафетерий и место, где можно зарядить свое мобильное устройство.

"Социальная политика предприятия сегодня распространяется далеко за пределы стен торгового центра: сотрудники "Мебельного Базара" участвуют в благотворительных мероприятиях города, заботятся о чистоте района. Это делает бренд торгового центра узнаваемым не только в торговой, но и в социальной сфере", - сообщается в пресс-релизе.