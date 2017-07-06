Нижегородская администрация сообщает о выходе на линию шести новых частных маршрутов с 15 июля 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация сообщает о выходе на линию шести новых частных маршрутов с 15 июля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.



Согласно информации, с 5 июля - начала работы справочной службы по вопросам новой маршрутной сети – в администрацию поступило 308 звонков от жителей. Чаще всего задаются вопросы по поводу отмены и ввода новых маршрутов, а также путей их следования. Много жалоб и предложений поступает на несоблюдение временных интервалов движения перевозчиками.



"Отмечу, что пятая часть звонков – это благодарности за новые маршруты, которые начнут действовать с 15 июля (маршруты №75 -"Поселок Нагулино – Микрорайон Соцгород 2", №34 - "Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры", №81 - "Микрорайон Кузнечиха-2 – Улица Дружаева", №44 - "Улица Космическая – Улица Пермякова", №13 - "Автостанция "Канавинская" – Улица Адмирала Нахимова" и №88 - "Поселок Дачный – Микрорайон Молитовский", – прим. НИА "Нижний Новгород"). Большая часть звонков с положительными отзывами поступила от жителей микрорайона Молитовка", - рассказал директор департамента транспорта Александр Голофастов.



"Горячая" линия продолжает работу, диспетчеры службы с 08:00 до 20:00 готовы отвечать на вопросы граждан по телефону 430-40-40.



Напомним, что 10 июля должны быть подведены итоги первого конкурса по новым частным маршрутам, 20 июля – второго



12 июля 2016 года, и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов подписал постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в течение 2016-2017 годов запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам.



В течение года документ претерпевал изменения, и по данным на июнь 2017 года планируется ввести 23 новых частных маршрута, а отменить – 26: Т-2, Т-6, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115. Результаты первых двух конкурсов на новые маршруты будут известны в июле 2017 года. Эти конкурсы в арбитражном суде сейчас оспаривают восемь частных перевозчиков.