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Общество

Проект реконструкции территории Стрелки в Нижнем Новгороде будет выбран на фестивале "Эко-Берег" 13-17 сентября

04 сентября 2017 10:40  [318] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект реконструкции территории Стрелки в Нижнем Новгороде будет выбран на VII Международном архитектурном фестивале "Эко-Берег", который пройдет с 13 по 17 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщил директор департамента градостроительного развития территории региона Александр Бодриевский, подводя итоги заявочной кампании, на конкурс поступило около 80 проектов от ведущих архитекторов. Набор заявок по развитию территории закончился 30 августа.

"Жюри, состоящее из архитекторов Великобритании, Италии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана выберет лучший проект. Самая интересная концепция будет представлена правительству Нижегородской области для рассмотрения и возможного воплощения", – заявил Бодриевский.

Он также подчеркнул, что в настоящее время совместно со строительными работами Стрелка полностью благоустраивается. "Благоустройство ведется так, чтобы в дальнейшем эту территорию можно было развивать с той основой, которая будет выбрана жюри", – подытожил директор департамента.

Напомним также, что в начале июля 2017 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКН НО) признало ажурные конструкции пакгаузов на Стрелке выявленными объектами культурного наследия.

Как сообщалось ранее, инициативная группа граждан намерена обратиться к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву с предложением о сохранении единой территории Стрелки с сохранением бетонных пакгаузов.

Напомним, что нижегородское правительство в мае 2016 года объявило аукцион на сумму 4,2 млн рублей на право проведения изыскательских работ на Стрелке на участке в границах ул. Совнаркомовской и набережных Оки и Волги. В перспективе на этом участке планируется создать парк.

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