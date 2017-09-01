Глава Нижнего Новгорода считает некорректным говорить об отставке Сергея Белова до вступления приговора в силу

Фото:
Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко считает некорректным говорить об отставке Сергея Белова до вступления приговора в силу. Об этом она заявила журналистам 6 сентября 2017 года.
По ее словам, что "в данной ситуации важно подчеркнуть: все в городе находится под контролем".
"Есть прописанный механизм расторжения контракта, но это только после вступления решения суда в законную силу. На данный момент это обсуждать некорректно", - подчеркнула Солонченко.
Напомним, суд посчитал нижегородского сити-менеджера Сергея Белова и экс-главу Ленинского района Надежду Рожкову виновными по делу о рухнувшем доме на ул. Самочкина. Они обвинялись по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность) за нерасселение рухнувшего в 2014 году дома.
Белов и Рожкова сообщили, что намерены обжаловать этот приговор.
Пока Белов затруднился оценить возможность своей отставки после приговора.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+