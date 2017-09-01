Нижегородская администрация планирует повысить стоимость питания в школах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует повысить стоимость питания в школах. Об этом заявила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 7 сентября 2017 года.



По ее словам, соответствующий документ разрабатывался с июня текущего года, "до этого два года цены на питание в школах не повышались".



"Мы предлагаем повысить стоимость питания на две инфляции. К примеру, если сейчас стоимость завтрака составляет 54 рубля, то будет около 58-60. По срокам – можно с января 2018 года, но если депутаты рассмотрят предложение раньше – то и повысим раньше", - отметила Ирина Кудрявцева.



Члены комиссии по соцполитике поддержали данное предложение. Если документ будет полностью готов до 20 сентября – его рассмотрят на сентябрьском заседании Гордумы.



Напомним, что в марте 2015 года Дума Нижнего Новгорода одобрила увеличение стоимости питания в школах города на 12% с 1 апреля 2015 года.



Напомним также, в декабре 2016 года Дума включила "находящихся в социально опасном положении" детей в перечень льготников на питание в школе. Тогда же сообщалось, что в школах планируется создать специальные комиссии, которые будут устанавливать, насколько семья ребенка формально не является малоимущей и он нуждается в льготном питании.



Ранее сообщалось, что в ноябре Гордума после доработки согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников".