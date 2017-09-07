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Политика

Земское собрание рассмотрит вопрос назначения врио главы администрации Кстовского района Нижегородской области 11 сентября

08 сентября 2017 18:28  [75] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Земское собрание рассмотрит вопрос назначения врио главы администрации Кстовского района Нижегородской области 11 сентября 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе районной администрации.

Согласно предоставленной информации, в связи с решением Московского районного суда об аресте главы администрации Кстовского района Кирилла Культина, 11 сентября будет созвано внеочередное заседание Земского собрания, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении врио главы районной администрации.

"Согласно Положению, при отсутствии главы врио назначается первый заместитель, то есть Николай Вячеславович Носов", - уточнили в администрации.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование в ходе проведения банкротства муниципального предприятия.

Обвинение Кириллу Культину было предъявлено 8 сентября, сам обвиняемый свою вину не признаёт.

Напомним также, что земское собрание Кстовского района Нижегородской области утвердило структуру объединенной администрации в конце августа 2017 года.

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