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Происшествия

НРО "Единой России" приостановит членство в партии Кирилла Культина в связи с уголовным делом

07 сентября 2017 16:25  [82] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

НРО "Единой России" приостановит членство в партии главы администрации Кстовского района Кирилла Культина в связи с уголовным делом. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель регионального исполкома НРО "Единой России" Алексей Антонов 7 сентября 2017 года.

По его словам, в настоящее время запущена процедура приостановки членства. "Потом – после решения суда – членство либо возобновят, либо исключат его из партии", - отметил Антонов.

Он пояснил, что такие правила прописаны в уставе партии. "Пока есть уголовное дело, членство в парии приостанавливается до приговора суда", - резюмировал Антонов.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование в ходе проведения банкротства муниципального предприятия. Культин задержан.

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