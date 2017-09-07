Адвокат главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина не исключает обжалование его ареста Происшествия

Кирилл Культин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Адвокат главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина Андрей Наумов не исключает обжалование избранной ему меры пресечения. Об этом Андрей Наумов заявил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" после заседания Московского районного суда 8 сентября.

По его словам, защита просила у суда избрать мерой пресечения домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья Культина и наличие у него малолетних детей. Однако суд принял решение арестовать подозреваемого на два месяца.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.

Обвинение Кириллу Культину было предъявлено 8 сентября, сам обвиняемый свою вину не признаёт.

Как сообщалось ранее, земское собрание рассмотрит вопрос назначения врио главы администрации Кстовского района Нижегородской области 11 сентября 2017 года.