Промсвязьбанк
Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
08 сентября 2017 19:21  [33] Адвокат главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина не исключает обжалование его ареста
08 сентября 2017 18:18  [492] Генеральный директор нижегородского Завода имени Фрунзе помещен под домашний арест 8 сентября
08 сентября 2017 17:57  [154] Глава администрации Кстовского района Нижегородской области арестован до 5 ноября
08 сентября 2017 16:29  [280] "Денег я не брал – это провокация тех, кто хочет забрать водоканал в частные руки", - Кирилл Культин
08 сентября 2017 15:03  [111] Директор общежития осужден за растрату 1,5 млн рублей в Сарове Нижегородской области
08 сентября 2017 14:28  [180] Житель Нижнего Новгорода обратился в суд с иском к телеканалу РЕН ТВ о защите чести и достоинства
08 сентября 2017 13:46  [137] Пенсионер из Богородского района Нижегородской области обвиняется в действиях сексуального характера в отношении двух девочек
08 сентября 2017 13:30  [287] Суд сообщает о непризнании вины подозреваемым во взяточничестве главой Кстовской администрации Нижегородской области
08 сентября 2017 10:22  [184] Жительница Тольятти обвиняется в вымогательстве денег у нижегородских пенсионеров
08 сентября 2017 10:09  [126] МЧС предупреждает о возможности ЧС в Нижегородской области 8 сентября 2017 года из-за тумана
Происшествия

Адвокат главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина не исключает обжалование его ареста

08 сентября 2017 19:21  [33] Происшествия
Кирилл Культин

Кирилл Культин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Адвокат главы администрации Кстовского района Нижегородской области Кирилла Культина Андрей Наумов не исключает обжалование избранной ему меры пресечения. Об этом Андрей Наумов заявил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" после заседания Московского районного суда 8 сентября.

По его словам, защита просила у суда избрать мерой пресечения домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья Культина и наличие у него малолетних детей. Однако суд принял решение арестовать подозреваемого на два месяца.

Напомним, 7 сентября стало известно, что следователи задержали главу администрации Кстовского района Кирилла Культина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, 6 сентября в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП "Водоканал" Кстовского района взятку в сумме 1,5 млн рублей за способствование проведению банкротства муниципального предприятия.

Обвинение Кириллу Культину было предъявлено 8 сентября, сам обвиняемый свою вину не признаёт.

Как сообщалось ранее, земское собрание рассмотрит вопрос назначения врио главы администрации Кстовского района Нижегородской области 11 сентября 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph